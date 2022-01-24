Более 1200 дистанционных афер вскрыли за год в Орловской области

Чаще всего аферисты представлялись сотрудниками служб безопасности различных банков.

В Орловской области в 2021 году дистанционным способом было совершено 1201 мошенничество и 326 краж. Такие данные приводит региональное управление МВД России. Сообщается, что наиболее частыми схемами совершения таких преступлений являются телефонные звонки. Обычно мошенники представляются своим жертвам сотрудниками служб безопасности различных банков и кредитных организаций. Были зафиксированы факты использования подменных номеров, в том числе правоохранительных органов.

По-прежнему «популярным» у аферистов является способ выманивания денег под предлогом оказания помощи родственникам, оказавшимся в трудной ситуации, например, якобы задержанным за совершение преступлений либо ДТП. Хищения также совершаются под видом продажи товаров и услуг на интернет-сайтах. При этом, как отмечают в УМВД, практически ежедневно жители Орловской области передают злоумышленникам свои персональные данные для доступа к мобильным банковским приложениям, коды банковских карт и другие конфиденциальные сведения, не удостоверившись в личности звонящего.

«В целях профилактики данной категории преступлений реализуется широкий комплекс мероприятий по информированию жителей Орловской области о способах совершения мошеннических действий, — отметили в управлении МВД. – В том числе подготовлено и опубликовано 93 материала в СМИ и 51 выступление на телевидении, более 500 информаций размещено на интернет-ресурсах, включая официальный сайт УМВД. Среди населения распространено свыше 53 тысяч памяток и 28 тысяч листовок, соответствующие наглядные материалы размещены в местах массового нахождения граждан».

В полиции добавляют, что главной особенностью совершения дистанционных преступлений являются их межрегиональный характер и применение средств анонимности и шифрования информации. В связи с этим в минувшем году повышенное внимание уделялось проведению разъяснительной работы среди пожилых орловцев.

ИА «Орелград»