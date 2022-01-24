Более 4000 новых адресов появились в Орле

Государственный адресный реестр пополнила администрация Орла.

В 2021 году в Орле в специальный реестр было внесено 4102 новых адреса. Такая информация прозвучала на заседании комитета по строительству и перспективному развитию города. Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, доклад представил начальник управления градостроительства Владимир Плотников. В частности, он рассказал, что в минувшем году по обращениям организаций и простых граждан было присвоено 510 адресов земельным участкам.

«В инициативном порядке присвоено 336 адресов земельным участкам, — уточнил Плотников. — В рамках проведения инвентаризационных работ присвоено 423 адреса земельным участкам. Зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства по обращениям физических и юридических лиц присвоено 524 адреса. Зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства по инициативе администрации города присвоено 486 адресов, включая адресацию зданий гаражей. Жилым и нежилым помещениям присвоено 1823 адреса».

Так в целом и накопилось свыше 4000 новых адресов. При этом 95 адресов были аннулированы. Поводом для этого в ряде случаев также послужили обращения горожан. В других случаях мэрия сама инициировала эти действия в связи со снятием снесенных объектов с кадастрового учета. Кстати, отказов на обращения горожан было немного – за год таковых накопилось всего шесть.

Также Плотников рассказал, что в минувшем году возглавляемое им управление внесло предложение о присвоении одной из улиц Орла имени маршала Куликова и присвоении новым скверам наименований сквер Орловцев — тружеников Кузбасса и сквер «Артек». Также было рассмотрено обращение коллектива сталепрокатного завода с предложением создать «аллею Металлургов» и два предложения о возврате исторических наименований: скверу имени Тургенева вернули наименование сквер «Тургеневский бережок», а пешеходной зоне вдоль улицы Московской — «Трубников бульвар».

ИА «Орелград»