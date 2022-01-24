Избивший работников магазина орловец понес наказание

Мужчина проведет три с половиной года в исправительной колонии.

Вступило в законную силу решение по уголовному делу, которое вынес Советский районный суд города Орла. Местный, ранее судимый житель получил наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Закон мужчина преступил в апреле 2021 года. Около 11 часов утра мужчина зашел в сетевой магазин «Магнит». Он собирался похитить оттуда спиртное. Реализуя задуманное, подсудимый подошел к стеллажу с ликеро-водочной продукцией, убедился в том, что за его действиями никто не наблюдает, и взял с полки стеллажа одну бутылку водки «Парламент» емкостью 0,5 литра и стоимостью 270 рублей.

Бутылку он спрятал под одежду и направился в сторону выхода. Его действия заметила директор магазина. Женщина догнала злоумышленника и потребовала вернуть похищенное, преградив выход из магазина. В ответ рецидивист достал бутылку водки из-под одежды и нанес ею один удар по голове женщины, «применив насилие, не опасное для жизни и здоровья». Потерпевшая не растерялась. Она вырвала бутылку из рук «покупателя» и передала ее кассиру. После этого мужчина еще дважды ударил женщину кулаками по голове. В этот момент к нему подошла товаровед, которой рецидивист также нанес два удара по лицу. Подавив сопротивление женщин, мужчина подошел к кассе и забрал оттуда не только бутылку «Парламента», но и стоявшую рядом бутылку водки «Русская валюта», после чего с места преступления скрылся.

В суде он признал вину, но свалил все на состояние алкогольного опьянения, в котором находился во время конфликта. Кстати, он просил суд переквалифицировать его действия на три самостоятельных состава преступления, а именно покушение на кражу, совершение насильственных действий и грабеж. Однако суд не стал добавлять ему «авторитета» и признал его виновным только по статье 161 УК РФ (грабеж). Орловец получил за это три года лишения свободы. Но с учетом другого приговора, вынесенного еще в 2019 году, подсудимый получил три с половиной года исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два месяца.

ИА «Орелград»