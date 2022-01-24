Капремонт дома на Ленина обернулся скандалом

Подрядчик исчез, а денег на «ремонт после ремонта» у Фонда нет.

Орловский горсовет народных депутатах в рамках заседания профильного комитета рассмотрел скандальный вопрос о последствиях капитального ремонта многоквартирного дома 24/26 на улице Ленина в Орле. Как напоминает пресс-служба городского парламента, капремонт был проведен в 2016 году. Контракт на эти работы был заключен с ООО «ПРК Реставратор». Еще тогда было высказано множество нареканий к качеству работ. Гарантийный срок истек в ноябре 2021 года. Это означает, что подрядчик больше не будет за свой счет устранять многочисленные дефекты. Впрочем, он этого и не делал.

На заседании комитета прозвучала информация о том, что претензия подрядчику была направлена еще 1 июля 2019 года, но «ПРК Реставратор» на нее не отреагировал. Региональный Фонд капремонта обратился в арбитражный суд, который обязал указанную компанию в рамках гарантийных обязательств устранить дефекты. Это решение также не было исполнено. Более того, подрядчик исчез! Из единого государственного реестра юридических лиц следует, что в мае 2021 года межрайонной инспекцией №15 по Санкт-Петербургу было принято решение о предстоящем исключении «ПРК Реставратор» из ЕГРЮЛ, поскольку внесенные в реестр сведения об этой компании «в части адреса и данных руководителя» оказались недостоверными.

Что касается нового ремонта капитально отремонтированного дома, то денег на это у регионального Фонда нет. Было отмечено, что Фонд обратился в правительство региона с просьбой помочь бюджетными деньгами. Если из областного бюджета будут выделены средства, то «региональный Фонд обеспечит комплекс необходимых мероприятий по устранению замечаний». Кстати, согласно озвученным данным, на восстановительные работы необходимо примерно 8,7 миллиона рублей для повторного ремонта кровли, фасада и козырьков.

ИА «Орелград»