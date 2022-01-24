Мэр Мценска Сергей Волков переезжает во Владимирскую область

24.1.2022 | 13:30 Новости, Политика

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Мэр Мценска Сергей Волков написал заявление об увольнении по собственному желанию и планирует переехать на новую работу во Владимирскую область. Об этом он сам сообщил нескольким орловским СМИ.

Окончательное решение должно принять мценские депутаты на очередной сессии, которая состоится в четверг, 27 января.

Отметим, что во Владимирской области работает другой известный чиновник из Орла. Это Александр Ремига, который был вице-губернатором региона при Вадиме Потомском, а сейчас работает первым заместителем губернатора Владимирской области.

ИА «Орелград» 

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