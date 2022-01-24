МТС развернула единую виртуальную сеть для Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева

Виртуальная сеть может стать основой для внедрения инновационных технологий не только для учебного и научного процесса, но и для обеспечения безопасности.

МТС создала единую корпоративную сеть для Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, объединив главное здание регионального опорного университета, удаленные корпуса, общежития, поликлинику и бассейн «Олимпийский». Виртуальное пространство обеспечивает целостность и безопасность передаваемых данных.

Цифровая инфраструктура включает фиксированный доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/сек. Пропускная способность гигабитного интернета позволит студентам и преподавателям с комфортом пользоваться сервисами, требовательными к скорости и устойчивости сигнала: использовать VR-технологии, проводить научную работу, онлайн-мероприятия, видеоконференции, смотреть или загружать видео и вести прямые эфиры. Также для комфорта студентов перед главным корпусом университета в районе «Беседки» организована wi-fi зона.

«Проект позволит повысить эффективность нашей работы в целом, в том числе удаленных сотрудников, а также оптимизировать ИТ-инфраструктуру вуза, которая представляет собой автономную систему и должна маршрутизироваться минимум через двух интернет-провайдеров с резервными каналами связи. Для стабильного подключения к локальной сети нам необходимы надежные каналы передачи данных, которые, в том числе, предоставила компания МТС. Это актуально для объектов университета, где работает касса и ряд ключевых web-сервисов», – рассказал руководитель службы коммуникационных технологий и информационной безопасности Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева Владимир Новиков.

«Созданная виртуальная сеть может стать основой для внедрения инновационных технологий не только для учебного и научного процесса, но и для обеспечения безопасности. Например, в будущем внедрение сервисов интеллектуального видеонаблюдения позволит отслеживать соблюдение мер covid-профилактики, реагировать на внештатные ситуации. Радует, что наши технологии помогут в реализации амбициозных проектов регионального опорного вуза», – пояснил директор филиала МТС в Орловской области Юрий Мочалов.