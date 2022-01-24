Орловчанка на Новый год «зарезала» кавалера по его просьбе

В Орле рассмотрели дело о пьяной ссоре с поножовщиной.

В Орле вступил в силу обвинительный приговор Советского районного суда, вынесенный в отношении ранее не судимой местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего с применением предмета, используемого в качестве оружия). Преступление было совершено в новогоднюю ночь, правда, не в минувшую, а в предшествующую.

Было установлено, что 1 января 2021 года в третьем часу ночи женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома воткнула кухонный нож в грудную клетку своего приятеля, с которым она встречала Новый год. Рана оказалась настолько серьезной, что жизнь мужчины чудом спасли только медики. Подсудимая вину признала частично, изложив суду свою версию случившегося.

С ее слов выходило, что во время распития спиртных напитков между ней и кавалером произошел конфликт. Мужчина якобы начал ее избивать, оскорблял нецензурной бранью и угрожал расправой, а затем ударил ее кулаком по «макушке». Она упала, испугалась и попросила гостя уйти. Вместо этого он сходил на кухню и принес оттуда кухонный нож, который будто бы протянул ей со словами: «На нож, убей меня».

Затем мужчина передал ей нож, который она взяла в правую руку, схватил ее за руку своей рукой и с силой сам себе нанес себе удар в область груди с правой стороны. Женщина испугалась еще больше, отдернула руку и выбежала на балкон. По ее словам, нож остался у потерпевшего в груди, возможно, он сам его затем и вытащил. Что касается подсудимой, то она, находясь на балконе, вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Когда же она вернулась с балкона, потерпевшего в квартире уже не было.

Впрочем, суд отнесся к этим показаниям скептически. Он установил, что женщина сама позвонила приятелю и позвала его в гости. Версию о том, что кавалер сам себе нанес удар, удерживая при этом руку женщины с ножом, суд счел неубедительной. К тому же она была опровергнута другими доказательствами, собранными следствием. Потерпевший, кстати, версию своей обидчицы в целом поддержал, заявив, что фактически сам себе нанес удар ножом в грудь. Он заявил, что на предварительном следствии оговорил женщину, так как был зол на нее. В последующем, с его слов, они помирились и решили вступить в законный брак. Несмотря на такие признания, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»