Орловская школьница «сдала экзамен», находясь за 1400 км от учителя

24.1.2022 | 9:08 Новости, Образование

В Орле рассказали о первом необычном дистанционном эксперименте.

В Орловской области сотрудники Регионального центра оценки качества образования впервые провели видеомост, связавший ученицу с учителем на огромном расстоянии. В Центре уточнили, что Антонина Полянская, ученица одной из школ Свердловского района, в настоящее время проживает в Финляндии. Она вышла на связь из финского города Миккели, чтобы пройти репетиционное собеседование по русскому языку. Зачет в Орловской области у нее принимал учитель из Свердловского района.

«Расстояние в 1400 км не стало препятствием для проведения и оценивания ответа участницы итогового собеседования», – отметил по этому поводу руководитель регионального департамента образования Алексей Карлов. Сама Антонина Полянская призналась, что ей было не сложно общаться с экзаменатором-собеседником в режиме онлайн.

«Такой способ общения с близкими и друзьями обычен для меня, — говорит ученица. — Труднее было не забыть важные моменты при пересказе текста. Надеюсь, что успешно справлюсь с заданиями на собеседовании 9 февраля».

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области прошла «генеральная репетиция» итогового собеседования, в котором приняли участие тысячи девятиклассников региона. Успешное прохождение  собеседования по русскому языку является одним из условий допуска выпускников к ГИА-9 – аналогу ЕГЭ, только для 9-х классов. Для получения «зачета» участникам необходимо набрать не менее 10-ти баллов из 20-ти возможных. «Мероприятие проводилось с целью отработки процедуры проведения и оценивания итогового собеседования как в очном, так и в дистанционном форматах с обучающимися и педагогами», — добавил Алексей Карлов.

ИА «Орелград»

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