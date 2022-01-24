Рынок медицинских услуг в Орле сочли умеренно конкурентным

24.1.2022 | 8:00 Медицина, Новости

Достаточным фактором для развития конкуренции стали частные медцентры.

В Орловской области рынок медицинских услуг представлен значительным числом хозяйствующих субъектов, из которых 52 процента представляют частные организации, а 48 процентов — организации государственной формы собственности. Такие данные сообщили в правительстве региона. Власти отмечают, что в Орловской области реализуется собственная «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», в состав которой входит  территориальная программа обязательного медицинского страхования.

В ней на текущий момент участвуют 76 медицинских организаций, из которых 20 являются организациями негосударственной формы собственности. Они и осуществляют деятельность в сфере ОМС. Примером этому власти называют работу частных медицинских организаций по таким направлениям, как гемодиализа и МРТ-исследования. По результатам мониторинга, проведенного властями в минувшем году, конкуренция на рынке медицинских услуг является умеренной. При этом отмечается рост числа частных медицинских организаций.

Основными  причинами,  влияющими  на  рынок,  власти называют «неурегулированность отдельных вопросов действующего законодательства по ведению предпринимательской деятельности и осуществления налоговой политики», а также дефицит квалифицированных кадров. При этом, отмечают в правительстве, наличие спроса и платежеспособности населения при получении услуг в медицинских организациях негосударственной формы собственности является достаточным фактором для развития конкуренции на данном рынке.

«Необходимость совершенствования мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке связана со средней удовлетворенностью потребителей качеством медицинских услуг, стоимостью услуг как в государственных, так и в частных медицинских организациях, недостаточно развитым сектором частных медицинских услуг в отдельных районах региона, — следует из информации правительства. — Анализ заявлений в сфере лицензирования для предоставления государственных услуг свидетельствует о стабильности ситуации в сфере предоставления медицинских услуг».

ИА «Орелград»

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