Суд смягчил приговор орловцу, «вырубившему» уголовника бутылкой водки

Облсуд рассмотрел уголовное дело о гаражном конфликте.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда частично изменила обвинительный приговор Заводского районного суда, вынесенный в октябре прошлого года в отношении жителя города Орла. Он признан виновным по ч.2 ст.111 УК РФ. Суд первой инстанции приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Облсуд смягчил наказание до лишения свободы сроком на три с половиной года.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в мае 2021 года. Конфликт разгорелся на территории гаражного кооператива. Ссора вспыхнула между мужчиной и его родственницей. Последняя своим автомобилем перегородила ему выезд из гаража, а затем в ходе словесной перепалки дважды отвесила ему оплеухи. Мужчина ответил ей не менее грубо, и тут в конфликт вмешался очевидец.

Он сделал замечание подсудимому, после чего тот вытащил из салона своего автомобиля бутылку водки и разбил ее о голову потерпевшего. Последний упал на землю, где его, лежащим в луже крови, чуть позже нашли сотрудники полиции. В своей апелляционной жалобе защита осужденного указала, что потерпевший был значительно крупнее обвиняемого, а также сообщила, что потерпевший ранее дважды был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Однако суды обеих инстанций вполне резонно на это ответили, что наличие криминального прошлого у потерпевшего и его крупное телосложение абсолютно не оправдывают действия подсудимого. Приговор был немного смягчен с учетом экспертной переоценки травмы, полученной потерпевшим. Кроме того, судебная коллегия приняла во внимание тот факт, что подсудимый выплатил потерпевшему полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИА «Орелград»