В 909 квартале Орла произошло лобовое столкновение иномарок

24.1.2022 | 12:30 Новости, Происшествия

Пострадала пассажир одного из автомобилей.

Пассажир автомобиля пострадала в лобовом столкновении двух иномарок, которое произошло в выходные в 909 квартале Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В субботу в 14.50 58-летний водитель «Ауди Q5» ехал по улице Кромская со стороны Комсомольской в направлении Планерной. В районе дома № 7 по улице Кромская он врезался в автомобиль «Шевроле Ланос», который ехал со встречного направления.

В результате аварии телесные повреждения получила 43-летняя женщина, которая находилась в салоне «Шевроле».

ИА «Орелград»

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