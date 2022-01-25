Аудиторы оценили цифровую экономику Орловской области

Рисков невыполнения программы нет, но средства осваиваются не полностью.

Обнародована информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Орловской области. Проверку провели сотрудники Контрольно-счетной палаты региона. Сообщается, что на Орловщине реализуется пять региональных проектов, средства на которые поступают в рамках соответствующего национального проекта. В 2020-2021 годах на реализацию трех из пяти региональных проектов было предусмотрено 39,052 миллиона рублей, из которых по состоянию на начало декабря 2021 года было освоено 95,9 процента. В КСП пояснили, что не освоено было 1,59 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление».

«Указанные средства будут направлены на оплату услуг по предоставлению сервисов взаимодействия граждан с органами исполнительной власти специальной компетенции и органов местного самоуправления Орловской области», — отметили при этом аудиторы.

По таким региональным проектам как «Информационные технологии» и «Кадры для цифровой экономики» в 2020-2021 годах бюджетные расходы вообще не были предусмотрены. По остальным трем проектам целевые индикаторы за 2020 год достигнуты. Рисков невыполнения показателей по региональным проектам за 2021 год не существует, утверждают в КСП. Что касается претензий, то в ходе экспертно-аналитического мероприятия было выявлено нарушение сроков оплаты выполненных работ по одному контракту.

ИА «Орелград»