Мэр Парахин велел создать в Орле опергруппы

Опергруппы будут пресекать нарушений правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах.

Мэр города Орла Юрий Парахин утвердил план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя мэра Олега Минкина. В частности, план предполагает создание оперативных групп для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах города Орла. Также Парахин распорядился организовать опашку лесопарковых зон и обслуживание минерализованных полос для предупреждения распространения огня в случае возгораний.

Кроме того, градоначальник приказал предусмотреть на 2022 год мероприятия по очистке лесопарковых зон от сухого валежника и мусора, установку противопожарных аншлагов. Документом предусмотрена организация проведения проверок работоспособности пожарных гидрантов на территории города и их технического обслуживания. Будет налажено и патрулирование лесопарковых зон в целях предупреждения природных пожаров.

Организация совместного патрулирования запланирована по маршрутам, приближенным к дачным и садоводческим объединениям граждан, а также местам массового отдыха населения и лесным массивам. По традиции, в общественном транспорте и на объектах торговли будут размещены памятки для населения по соблюдению мер пожарной безопасности в пожароопасный период. Со школьниками проведут дополнительные занятия на данную тематику. Органам опеки и попечительства администрации города Орла мэр поручил побеседовать с неблагополучными семьями. План включает в себя создание необходимых запасов финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС, связанных с природными пожарами, и введение на территории города особого противопожарного режима.

ИА «Орелград»