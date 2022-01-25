Орловца признали виновным в даче взятки полицейскому

25.1.2022 | 10:30 Закон и порядок, Новости

Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

47-летний житель Орловской области признан виновным в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Находясь в автомобиле ОМВД по Троснянскому району, мужчина пытался дать взятку в размере 15 тысяч рублей полицейскому. Такую инициативу житель предпринял, чтобы избежать административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

Однако, сотрудник полиции отказался от взятки и сдал нарушителя. В результате, подсудимому назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

 

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