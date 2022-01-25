Орловцы выиграли у налоговиков только треть споров

Подведены итоги досудебного урегулирования налоговых споров за 2021 год.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области обнародовало итоги досудебного урегулирования налоговых споров за 2021 год. Из приведенной ведомством информации следует, что за год было рассмотрено 172 жалобы – ровно столько же, сколько и в 2020 году. При этом в 2021 году всего поступило 236 жалоб, в том числе 103 от юридических лиц. Кроме того, 57 жалоб подали индивидуальные предприниматели и 76 — физические лица, то есть простые граждане.

«Доля полностью или частично удовлетворенных в пользу налогоплательщиков жалоб в общем количестве рассмотренных жалоб за отчетный период составила 33 процента, или 56 единиц, — сообщает пресс-служба регионального управления ФНС. — В 21 случае жалобы были оставлены без рассмотрения в связи с устранением нарушений прав лиц до принятия решения по жалобе».

Ведомство напоминает, что на официальном сайте ФНС работает сервис «Решения по жалобам». С его помощью можно ознакомиться с «наиболее значимыми решениями, вынесенными вышестоящим налоговым органом по результатам рассмотрения жалоб налогоплательщиков». Кроме того, можно воспользоваться сервисом «Узнать о жалобе». Именно с его помощью простые граждане и организации могут получать оперативную информацию не только и результатах, но и о ходе рассмотрения своих обращений.

ИА «Орелград»