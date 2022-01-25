Орловская область может развернуть 2,6 тысяч коек для больных коронавирусом

25.1.2022 | 15:51 Медицина, Новости

Сейчас свободны 397 коек из 1 571.

Орловская область располагает возможностью для развертывания 2,6 тысяч коек для COVID-пациентов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Татьяну Крымову, первого зампреда правительства региона.

На данный момент в медицинских учреждениях Орловской области доступна 1 571 койка для больных коронавирусом. При этом, 397 из них свободны. Несмотря на высокие показатели заболеваемости, госпитализаций относительно не много.

«Высокой остается нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, службу скорой медицинской помощи. Только за минувшие сутки 697 жителей региона обратились на телефоны скорой помощи, 587 – вызвали врача на дом», — сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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