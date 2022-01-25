Орловские власти не будут достраивать практически готовый дом в поселке Нарышкино

25.1.2022 | 10:00 Новости, Строительство

Ожидается, что обманутые дольщики получат компенсации.

Власти Орловской области решили не достраивать проблемный многоквартирный дом в поселке Нарышкино. Вместо этого они ходатайствуют о выплате компенсации участников долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Обманутые дольщики, финансировавшие строительство дома № 10 б по улице Садовой в поселке Нарышкино, уже несколько лет ожидают разрешения ситуации.

По сообщению издания «Орелтаймс», проблемный объект достроен примерно на 90% Для ввода дома в эксплуатацию необходима только крыша и подключение коммуникаций, что могло бы обойтись примерно в 20 миллионов рублей. Однако, в связи с запущенностью ситуации и изменением СНиПов, ОАО «Орелпроект» признало нецелесообразным завершение проекта.

Вместо этого, департамент надзорной и контрольной деятельности отправил ходатайство в адрес «Фонда защиты граждан — участников долевого строительства» об изменении способа восстановления нарушенных прав граждан с достройки на выплату компенсаций.

ИА «Орелград»

 

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