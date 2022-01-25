В Орловской области на работе погибли семь человек

Еще 18 работников получили тяжелые травмы на производстве.

По данным Государственной инспекции труда в Орловской области, в 2021 году в регионе в результате несчастных случаев погибли 7 работников и еще 18 получили тяжелые травмы. В ведомстве отмечают, что травматизм на производстве остается актуальной проблемой. Решать ее в Орловской области пытаются в рамках целевой программы «Содействие занятости населения». Она предусматривает проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда. В минувшем году на это было потрачено 47,4 миллиона рублей.

«Государственное финансирование помогло провести специальную оценку условий труда на 87 рабочих местах в шести бюджетных организациях региона, — рассказали в региональном департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. — Для чего проводят спецоценку? Основная задача этой меры – оценить условия труда на предмет выявления на рабочих местах вредных и опасных производственных факторов, а также осуществить мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями».

Как уточнили в ведомстве, в 2021 году в Орловской области было проведено 13 госэкспертиз материалов специальной оценки условий труда. В рамках их проведения на предприятиях нередко выявляются нарушения нормативных требований охраны труда. Наиболее частым нарушением специалисты называют «не предоставление или предоставление не в полном объеме положенных гарантий и компенсаций работникам».

«В регионе создана сеть из 13 обучающих организаций, имеющих соответствующие разрешительные документы на право проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, — говорят в департаменте. — За 2021 год в этих организациях обучено свыше 6000 руководителей и специалистов организаций. За государственный счет в минувшем году организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда 84 руководителей и специалистов 17 бюджетных организаций».

Кроме того, 324 организации Орловской области воспользовались правом финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Речь идет об освоении средств системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Как показывает статистика, эти деньги орловские работодатели в минувшем году в основном направляли на проведение медосмотров работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами. Также средства тратили на приобретение спецодежды и проведение специальной оценки условий труда.

ИА «Орелград»