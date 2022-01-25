В Орловской области увеличивается количество школ, ушедших на дистанционное обучение

На «дистанционке» все школы Орла, Дмитровского и Кромского районов.

В Орловской области увеличилось количество школ, перешедших на дистанционный формат обучения. На данный момент такие меры приняты в 11 муниципальных образованиях региона.

«Согласно решению регионального оперативного штаба с 24 по 29 января на дистанционном обучении находятся:

все школы города Орла;

школы Дмитровского и Кромского районов;

организации, подведомственные Департаменту образования Орловской области;

все учреждения дополнительного образования.

С 25 по 31 января по решению муниципальных штабов на дистанционный режим работы переходят:

школы Орловского муниципального округа;

школы города Мценска;

школы Малоархангельского района;

школа №3 и гимназия города Болхова;

Глазуновская СОШ;

Змиевский лицей и Змиевская СОШ;

СОШ №1 и №2 поселка Нарышкино;

Хотынецкая СОШ», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»