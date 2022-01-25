В Орловской области увеличивается количество школ, ушедших на дистанционное обучение

25.1.2022 | 15:03 Новости, Образование

На «дистанционке» все школы Орла, Дмитровского и Кромского районов.

В Орловской области увеличилось количество школ, перешедших на дистанционный формат обучения. На данный момент такие меры приняты в  11 муниципальных образованиях региона.

«Согласно решению регионального оперативного штаба с 24 по 29 января на дистанционном обучении находятся:

  • все школы города Орла;
  • школы Дмитровского и Кромского районов;
  • организации, подведомственные Департаменту образования Орловской области;
  • все учреждения дополнительного образования.

С 25 по 31 января по решению муниципальных штабов на дистанционный режим работы переходят:

  • школы Орловского муниципального округа;
  • школы города Мценска;
  • школы Малоархангельского района;
  • школа №3 и гимназия города Болхова;
  • Глазуновская СОШ;
  • Змиевский лицей и Змиевская СОШ;
  • СОШ №1 и №2 поселка Нарышкино;
  • Хотынецкая СОШ», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования