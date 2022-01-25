В Орловской области увеличивается количество школ, ушедших на дистанционное обучение

На «дистанционке» все школы Орла, Дмитровского и Кромского районов.
В Орловской области увеличилось количество школ, перешедших на дистанционный формат обучения. На данный момент такие меры приняты в 11 муниципальных образованиях региона.
«Согласно решению регионального оперативного штаба с 24 по 29 января на дистанционном обучении находятся:
- все школы города Орла;
- школы Дмитровского и Кромского районов;
- организации, подведомственные Департаменту образования Орловской области;
- все учреждения дополнительного образования.
С 25 по 31 января по решению муниципальных штабов на дистанционный режим работы переходят:
- школы Орловского муниципального округа;
- школы города Мценска;
- школы Малоархангельского района;
- школа №3 и гимназия города Болхова;
- Глазуновская СОШ;
- Змиевский лицей и Змиевская СОШ;
- СОШ №1 и №2 поселка Нарышкино;
- Хотынецкая СОШ», — сообщила пресс-служба губернатора.
ИА «Орелград»