Руководителям фирм-однодневок отказали в регистрации в Орле

Недобросовестные бизнесмены пытались легализоваться повторно.

Любопытную статистику привело управление ФНС России по Орловской области. Оно обнародовало результаты работы Единого центра регистрации, функции которого в регионе возложены на Межрайонную инспекцию ФНС №9. В 2021 году сотрудники этого Центра рассмотрели тысячи представленных бизнесменами документов. В результате после проверки данных было вынесено 1807 решений об отказе в государственной регистрации. В ведомстве подчеркивают, что 82 отказных решения были приняты в соответствии с подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Дело в том, что заявки в этих случаях в налоговый орган подавали бизнесмены, уже успевшие негативно отличиться. Например, отказ получили руководители тех компаний, которые ранее были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, имея при этом непогашенные долги перед бюджетом. Отказ получили и те, в отношении кого менее трех лет назад в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице либо в отношении которых имеется неисполненное решение суда о ликвидации.

«Временный запрет на государственную регистрацию новых юридических лиц и на участие в управлении действующими юридическими лицами для граждан, проявивших недобросовестность, является одним из эффективных механизмов обеспечения достоверности сведений ЕГРЮЛ и препятствует регистрации «фирм-однодневок»,- так прокомментировали приведенную статистику в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

ИА «Орелград»