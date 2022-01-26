В 2022 году в Орле отремонтируют меньше дорог, чем в 2021-м?

Мэрия областного центра скорректировала планы дорожных работ.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в недавно утвержденную муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». Согласно обновленной версии этого документа, общий объем софинансирования по 2026 год включительно составит 8,333 миллиарда рублей. Только в 2022 году на дорожные работы в областном центре обещают выделить не менее 1,59 миллиарда рублей. Обращают на себя внимание ожидаемые результаты реализации программы, заново изложенные в ее паспорте.

Согласно им, реализация документа позволит выполнить в 2022 году комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 20,65 километра и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Для сравнения, в 2021 году было отремонтировано более 28 километров орловских дорог, которые, если верить официальной информации, теперь отвечают всем законодательным нормам и стандартам.

Кстати, уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности таких трасс Орла запланировано на текущий год в размере 4,48 процентных пункта. Всего в этом году планируется отремонтировать 155 258 квадратных метров объектов улично-дорожной сети города Орла. Для сравнения, результат 2021 года — 336 584 отремонтированных «квадратов».

Кроме того, площадь восстановленных верхних слоев «дорожной одежды» в минувшем году составила 80 000 квадратных метров, а план на 2022 год — 40 000 квадратных метров. Видимо, акцент будет сделан на увеличении количества устроенных и смонтированных «средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла». В 2022 году предполагается обустроить 200 таких объектов против 18-ти в 2021-м.

ИА «Орелград»