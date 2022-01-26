Житель Орла «выставил счет» приставу на 160 тысяч рублей

Орловец пытался по суду признать действия пристава незаконными.

В Орле суд оставил без удовлетворения иск местного жителя к региональному управлению Федеральной службы судебных приставов. Как пояснили в пресс-службе Северного районного суда областной столицы, мужчина просил о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя. Из иска следовало, что межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам было возбуждено «дело» о взыскании с компании-подрядчика 450 тысяч рублей в пользу компании-застройщика.

«Административным истцом были внесены платежи в пользу взыскателя, в связи с чем долг компании-подрядчика в сумме 450 000 рублей был погашен в полном объеме, — говорится в сообщении суда. — При этом денежные средства в сумме 160 000 рублей не были распределены судебным приставом-исполнителем и не возвращены административному истцу».

Именно эти действия пристава истец и счел незаконными. Иными словами, он просил суд признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя о распределении денег. Однако суд первой инстанции, пришел к выводу, что постановление о распределении денег, находящихся на депозитном счете приставов, вынесено в соответствии с законом, в пределах предоставленных приставу полномочий.

Истец не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции. Однако проиграл он и там. Судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда оставила без изменения решение Северного районного суда, а апелляционную жалобу истца – без удовлетворения.

ИА «Орелград»