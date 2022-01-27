Борцы с наркотиками побеседовали с орловскими студентами

Студенты сами пришли в областное управление по контролю за оборотом наркотиков.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, УКОН УМВД Орловской области посетили студенты социального факультета, члены антинаркотического клуба «Здоровое поколение». Встреча с наркополицейскими прошла в рамках акции «Студенческий десант». Сотрудники УКОН провели для них профилактическое мероприятие с говорящим названием: «Предупреждение незаконного оборота наркотиков в молодежной среде».

«Перед обучающимися выступил начальник управления полковник полиции Владимир Журавлев, — сообщает ОГУ. — Он рассказал об истории создания подразделения и его задачах, которые заключаются в противодействии распространения, хранения и сбыта наркотиков, борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков и пропаганде здорового образа жизни».

Также были приведены статистические данные о количестве и структуре совершаемых преступлений. Так, по сведениям УМВД, в 2021 году в Орловской области сотрудниками полиции во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 549 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота было изъято 114,4 кг наркотических средств. В период с июня по октябрь на территории области было проведено четыре этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак».

В ее рамках было выявлено 90 преступлений, незаконного оборота изъято 11,1 кг наркотических средств растительного происхождения. Также было выявлено и уничтожено 58 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 40 тысячи квадратных метров. К уголовной ответственности по преступлениям линии незаконного оборота наркотиков привлечено 242 человека, кроме того было выявлено 577 административных правонарушений в данной сфере.

«В ходе встречи студенты задавали массу интересующих вопросов, касающихся особенностей службы в органах внутренних дел, — резюмируют в ОГУ. — Для студентов это хорошая возможность получить новые знания, полезные практические навыки, а также расширить социальные контакты и сформировать профессиональные компетенции».

ИА «Орелград»