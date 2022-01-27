Годовая инфляция на Орловщине составила 9,1 процента

Рост цен установил рекорд за последние годы.

В декабре 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,9 процента. По сравнению с началом прошлого года они повысились на 9,1 процентных пункта, следовательно, именно такой оказалась годовая инфляция в регионе. Данные об этом приводит Орелстат. Цена росли как на товары продовольственной группы, так и не непродовольственные товары. Так, продукты питания за 2021 год в регионе подорожали в среднем на 10,78 процента – это наивысший показатель.

Товары непродовольственной группы оказались на втором месте, но от продуктов питания отстали не намного. Рост цен на такой товар в среднем составил 9,85 процента. На этом фоне подорожание на различные виды услуг населению выглядит весьма скромным. За 2021 год оно составило «всего» 5,1 процента. В Орелстате отдельно подсчитали, что в декабре 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области повысились по сравнению с предыдущим месяцем ровно на 1 процент, а по сравнению с декабрем 2020 года они выросли на 8,4 процента.

Отсюда видно, что продукты питания в регионе дорожали более заметными темпами, чем автомобильное топливо. При этом в топливной группе наибольший рост в минувшем году продемонстрировал газ – газовое топливо подорожало на 27,4 процента. Между тем, напомним, в Орловской области реализуется проект по массовому переводу общественного транспорта на газовое топливо. Аргументами в пользу этого ранее назывались его экологичность и дешевизна. Похоже, плюсом теперь остается только экологичность. Остается добавить, что дизельное топливо на Орловщине за год подорожало на 8,8 процента, бензин – на 8,1 процента.

ИА «Орелград»