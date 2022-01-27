Кутенев: Правительство области обязано снизить тариф на капитальный ремонт

27 января 2022 года состоялось внеочередное заседание комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов, на котором был рассмотрен вопрос, касающийся каждого жителя нашей области — об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области на 2022 год.

Напомним, что взнос на капитальный ремонт в Орловской области не повышался на протяжении 6 лет, в 2021 году размер взноса составил 6,86 руб./ м², оставаясь самым низким в ЦФО, несмотря на инфляционные процессы. С 1 января 2022 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Орловской области установлен в размере 9,49 руб./ м².

«На пятом заседании Комитета данная тема вызвала бурное обсуждение, парламентарии приняли решение о необходимости более детального изучения аспектов, влияющих на резкое увеличение тарифа — 38 %. После Комитета от фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», фракции социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», фракции Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в адрес председателя областного Совета народных депутатов Музалевского Леонида Семеновича поступили обращения с предложением включить данный животрепещущий вопрос в повестку «Час контроля», проводимый областным Советом народных депутатов», — рассказывает Сергей Кутенев , председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов.

“Было принято решение о приглашении бывшего директора и исполняющего обязанности директора НКО «Региональный Фонд Капитального Ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» на «Час контроля» областного Совета для отчета.

Единодушие всех политических сил в отстаивании интересов жителей нашей области очень радует и подчеркивает актуальность и злободневность данного вопроса. Уверен, что большинство депутатов поддержат предложение нашего Комитета об отмене Постановления № 814 от 30.12.2021 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт…», добавил Сергей Кутенев.

ИА «Орелград»