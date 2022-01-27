Неправомерные расходы вскрыли в школе олимпийского резерва

«Нарушения на миллионы» выявили аудиторы областной КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета БУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва №2». Отметим, что проверка была плановой. Проверяемый период охватил весь 2020 год. Аудиторы вскрыли неправомерные расходы на 1,057 миллиона рублей. Из них 570,6 тысячи рублей составила сумма неправомерных расходов, допущенных при осуществлении медицинской деятельности в отсутствие лицензии на ее проведение.

Более 103 тысяч рублей учреждение неправомерно потратило на обеспечение питанием спортсменов, участвовавших в учебно-тренировочных сборах для подготовки к спортивным соревнованиям, не включенным в официальный календарный план. Кроме того, в 375,8 тысячи рублей проверяющие оценили неправомерное авансирование поставщикам за коммунальные услуги в 2020 году. В результате у спортшколы даже сложилась дебиторская задолженность, то есть она за коммуналку переплатила.

Нарушения в сфере бухгалтерского учета потянули на 100,4 тысячи рублей. Кроме того, КСП вскрыла финансовые нарушения при начислении премий и зарплат, их общая сумма составила 1,496 миллиона рублей. Например, было установлено, что выплата премий руководящим работникам спортшколы в 2020 году в сумме 200 тысяч рублей производилась на основании приказов директора учреждения без согласования с представительным органом работников организации.

Без малого миллион рублей был выплачен в качестве премий без учета мнения выборного профсоюзного органа, что является нарушением внутреннего положения об оплате труда. Также в 2020 году производилась выплата стимулирующих надбавок руководящим работникам на основании приказов директора, действовавших для выплаты в прошедшие финансовые периоды. Были вскрыты и другие нарушения, для устранения которых в адрес директора БУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва №2» было внесено представление. Добавим, что материалы проверки КСП направила в прокуратуру Орловской области «для рассмотрения в рамках установленной законодательством компетенции».

ИА «Орелград»