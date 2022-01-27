Орловец случайно убил отчима, оскорбившего его мать

За содеянное ближайшие семь лет он проведет в исправительной колонии.

Орловский областной суд в апелляции вынес решение по уголовному делу, рассмотренному в первой инстанции Новодеревеньковским районным судом. На скамье подсудимых оказался ранее не судимый местный житель, который случайно лишил жизни своего собутыльника. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни и повлекшего по неосторожности смерть человека). Впрочем, погибший и сам был отчасти виноват в том, что случилось.

Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года подсудимый приехал в гости к матери. Вместе с ней и отчимом они, находясь на кухне, на протяжении нескольких часов распивали спиртное. В десятом часу вечера вспыхнул конфликт. Было установлено, что отчим в грубой форме оскорбил мать подсудимого, которая находилась там же. Разъяренный сын потребовал извиниться. В ответ отчим набросился на него, совершил борцовский захват шеи и начал его душить. Высвободившись, пасынок принялся избивать своего собутыльника, повалил его на пол и забил его до смерти ногами. Оценивая действия мужчины, следствие и суд пришли к выводу, что он не находился в состоянии необходимой самообороны, так как после высвобождения от борцовского захвата отчим больше не представлял для него реальной угрозы.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал, в содеянном искренне раскаялся и дал суду признательные показания по всем обстоятельствам произошедшего. Районный суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В апелляционной жалобе осужденный ставил вопрос о пересмотре приговора и смягчении назначенного наказания в связи с имеющимся у него заболеванием. Судебная коллегия сделала запрос медикам и на основании их ответа решила, что указанное заболевание не является основанием для смягчения назначенного наказания. При таких обстоятельствах в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.

ИА «Орелград»