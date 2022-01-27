Орловская чиновница предстанет перед судом за халатность в закупке лекарств

Расследование уголовного дела контролировались в центральном аппарате СК России.

Бывшая областная чиновница предстанет перед судом за неэффективное использование бюджетных средства.

«Следствием установлено, что обвиняемая в период с 28.04.2020 по 25.03.2021 не приняла надлежащих мер к своевременному заключению государственных контрактов, а также прямых договоров поставок на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания на общую сумму свыше 640 000 рублей, тем самым не организовала эффективное использование бюджетных денежных средств на их закупку», — рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что женщина работала начальником управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Орловской области. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «халатность», находилось на контроле в центральном аппарате СК России. В настоящее время оно завершено, и материалы переданы в суд.

ИА «Орелград»