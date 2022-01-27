Орловская «упрощенка» принесла в казну 200 миллионов

В Орле подсчитали доходы бюджета, которые принесли работающие по УСН горожане.

По итогам 2021 года в Орле отмечена положительная динамика по поступлениям в бюджет от индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Всего по «упрощенке» в городе работают 7140 человек, что на 31 процент больше, чем в предшествующем году. Поступления данного налога в бюджет Орла за 2021год составили 197,5 миллиона рублей. Такие данные предоставили в инспекции ФНС России по городу Орлу.

Сообщается, что по итогам 2021 года в данной инспекции на учете состояло 8575 налогоплательщиков, уплачивающих налог на профессиональный доход, — ИП и физических лиц. По сравнению с 2020 годом их количество выросло на 5573 человека. Поступления по налогу на профессиональный доход составили 21,2 миллиона рублей. При этом доля поступлений в бюджет региона составила 63 процента, или 13,4 миллиона рублей. Соответственно, в бюджет Федерального Фонда обязательного медицинского страхования поступили оставшиеся 37 процентов средств, или 7,8 миллиона рублей.

«Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей за 2021 год, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН), также увеличилось и составило 3728 человек, что на 2968 человек больше аналогичного периода предыдущего года, — сообщает ИФНС по городу Орлу. — Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 90,3 миллиона рублей, что на 72,4 миллиона, или в 5 раз выше аналогичного периода предыдущего года».

ИА «Орелград»