Под Орлом КамАЗ врезался в легковушку, два человека госпитализированы

Водитель грузовика потерял управление и выехал на встречку.

Два человека были госпитализированы после того, как грузовик врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 13.00 52-летний водитель «КамАЗа» ехал по трассе «Орел — Брянск — Смоленск». В районе 15-го километра он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Хенды».

В результате аварии были госпитализированы два человека — 44-летний водитель «Хендэ» и 22-летняя девушка, которая была его пассажиром.

ИА «Орелград»