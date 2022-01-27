Под Орлом КамАЗ врезался в легковушку, два человека госпитализированы

27.1.2022 | 13:08 Новости, Происшествия

Водитель грузовика потерял управление и выехал на встречку.

Два человека были госпитализированы после того, как грузовик врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 13.00 52-летний водитель «КамАЗа» ехал по трассе «Орел — Брянск — Смоленск». В районе 15-го километра он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Хенды».

В результате аварии были госпитализированы два человека — 44-летний водитель «Хендэ» и 22-летняя девушка, которая была его пассажиром.

ИА «Орелград»

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