Расходы на увековечивание памяти погибших проверили под Орлом

Результаты проверки направлены в прокуратуру Орловской области.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета прошла в Троснянском районе. Деньги были выделены на реализацию целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Проверка была плановой и не стала неожиданностью для местных чиновников. Общий объем проверенных средств за 2020 год составил 377,7 тысячи рублей, за 2021 год – 200,2 тысячи рублей.

Установлено, что деньги были направлены на проведение текущего ремонта братской могилы советских воинов, погибших в 1943 году. Она расположена в селе Никольском. Аудиторы установили, что чиновники допустили нарушения законодательства в сфере закупок еще на стадии заключения договора подряда. Подрядчик тоже «отметился», нарушив установленные договором сроки выполнения работ на 57 дней. При этом чиновники не предъявляли ему требования об уплате пени за просрочку, что является нарушением норм федерального законодательства.

«В нарушение норм Градостроительного кодекса РФ работы по текущему ремонту проводились в отсутствии заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, — говорится в отчете КСП. — В ходе выборочной проверки установлено, что отдельные выполненные работы, с учетом стоимости материалов, не были включены в сметную документацию и акт о приемке выполненных работ, что указывает как на недостатки при составлении сметной документации, так и ненадлежащее качество приемки со стороны заказчика выполненных работ».

По итогам проверки представление об устранении нарушений было внесено в адрес начальника отдела культуры и архивного дела администрации Троснянского района. Кроме того, материалы контрольного мероприятия были направлены губернатору и прокурору Орловской области.

ИА «Орелград»