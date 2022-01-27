Решать «религиозные разногласия» на Орловщине будет спецкомиссия

27.1.2022 | 10:30 Новости, Общество

Комиссия будет рассматривать вопросы передачи объектов религиозным организациям.

Правительство Орловской области утвердило положение о комиссии, которая будет действовать при этом органе власти. Как следует из протокола процедуры общественного обсуждения, предложения и замечания на проект данного документа не поступали. Новая комиссия призвана  разрешать разногласия, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Орловской области.

Напомним, федеральное законодательство предусматривает такую процедуру. Например, в собственность религиозным организациям уже на протяжении многих лет передаются здания храмов, многие из которых в советские годы использовались совсем по другому назначению. Так, в некоторых из них устраивали склады, в ряде зданий размещались различные учреждения, включая образовательные.

Согласно постановлению правительства, комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. Помимо урегулирования споров, она также будет рассматривать заявления физических и юридических лиц «о возможных нарушениях их прав и законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации находящегося в государственной собственности имущества религиозного назначения». Комиссия получила право направлять запросы в органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органы местного самоуправления о представлении материалов «по существу рассматриваемого вопроса». Она вправе создавать собственные рабочие группы и приглашать для участия в своих заседаниях чиновников и  независимых экспертов.

Председателем комиссии по умолчанию является руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области. В ее состав по согласованию включаются представители органов местного самоуправления, общественных организаций, руководящих органов   религиозных организаций, а также специалисты в области религиоведения, культурологи и права. Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования