Решать «религиозные разногласия» на Орловщине будет спецкомиссия

Комиссия будет рассматривать вопросы передачи объектов религиозным организациям.

Правительство Орловской области утвердило положение о комиссии, которая будет действовать при этом органе власти. Как следует из протокола процедуры общественного обсуждения, предложения и замечания на проект данного документа не поступали. Новая комиссия призвана разрешать разногласия, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Орловской области.

Напомним, федеральное законодательство предусматривает такую процедуру. Например, в собственность религиозным организациям уже на протяжении многих лет передаются здания храмов, многие из которых в советские годы использовались совсем по другому назначению. Так, в некоторых из них устраивали склады, в ряде зданий размещались различные учреждения, включая образовательные.

Согласно постановлению правительства, комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. Помимо урегулирования споров, она также будет рассматривать заявления физических и юридических лиц «о возможных нарушениях их прав и законных интересов в связи с принятием решения о передаче религиозной организации находящегося в государственной собственности имущества религиозного назначения». Комиссия получила право направлять запросы в органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органы местного самоуправления о представлении материалов «по существу рассматриваемого вопроса». Она вправе создавать собственные рабочие группы и приглашать для участия в своих заседаниях чиновников и независимых экспертов.

Председателем комиссии по умолчанию является руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области. В ее состав по согласованию включаются представители органов местного самоуправления, общественных организаций, руководящих органов религиозных организаций, а также специалисты в области религиоведения, культурологи и права. Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости.

ИА «Орелград»