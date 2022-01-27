Жестоко избивший женщину орловец объявил себя невиновным

Мужчина и его адвокат требования вынесения оправдательного приговора.

Орловский областной суд оставил без изменения приговор орловцу, который избил свою знакомую. Подробности сообщает пресс-служба Орловского областного суда, который рассмотрел это уголовное дело в апелляционном порядке. Жалобу на решение суда первой инстанции подали осужденный и его адвокат. Они просили признать орловца невиновным и оправдать в связи с отсутствием в деянии состава преступления либо направить уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Поясним, что ранее приговором мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был признан виновным по статье 111 УК РФ, то есть в жестоком избиении своей жертвы, которое едва не привело к смерти. Было установлено, что в апреле 2021 года подсудимый распивал спиртное в компании своей знакомой. По какому-то поводу между ними вспыхнула ссора.

Тон задала сама женщина, которая ударила собутыльника в глаз. Тот ответил очень жестоко. Сначала он ударил женщину кулаком по лицу, а когда она упала на пол, добил сильным ударом ноги. У потерпевшей оказалось сломано ребро и повреждено легкое. Это позже выяснили медики. Потерпевшей удалось добраться до своего дома, где ее встретила дочь. Она и вызвала скорую, которая отвезла пострадавшую в больницу.

«Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал полностью, — рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. — Пострадавшая в ходе следствия несколько раз меняла свои показания, то «из-за своих чувств» к сожителю, то «из-за угроз со стороны» его «друзей», но каждый раз путалась и вновь возвращалась к первоначальным показаниям».

Областная судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы осужденного и его защитника, приговор оставлен в силе. Отметим, что вердикт мог быть и строже, но суд учел мнение потерпевшей, которая «претензий к подсудимому не имеет». Именно она ходатайствовала в суде о смягчении наказания человеку, который едва не лишил ее жизни.

ИА «Орелград»