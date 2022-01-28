Евгений Косогов может стать замом мэра Орла по коммуналке

Эта идея была озвучена на сессии горсовета.

Юрий Парахин может назначить Евгений Косогова своим заместителем по вопросам коммунального хозяйства. Об этом сообщило издание «Орловские новости».

На сегодняшней сессии городского Совета депутат Николай Паршиков спросил Юрия Парахина о том, почему у него нет заместителя по коммуналке, как это было раньше.

Мэра заинтересовала эта идея, и депутат Сергей Елесин предложил назначить на эту должность своего однопартийца из «Справедливой России» Евгения Косогова.

В ответ Парахин заявил, что сегодня Косогову будет сделано официальное предложение.

ИА «Орелград»