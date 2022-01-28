Омикрон-штамм обнаружен в большинстве орловских проб

28.1.2022 | 12:23 Медицина, Новости

Новый штамм обнаружен в Орле и в пяти районах области.

Более чем в половине (52,6%) исследованных на второй календарной неделе проб, направленных в научно-исследовательские организации Роспотребнадзора для проведения секвенирования, обнаружен вирус SAR-COV-2 Omicron, в 47,4% проб обнаружен штамм вируса SAR-COV-2 – Delta. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на руководителя орловского Роспотребнадзора Александра Румянцева.

На внеочередном заседании регионального оперштаба Румянцев заявил о высокой интенсивности распространения нового штамма коронавируса.

На данный момент омикрон-штамм был обнаружен у жителей Орла, а также Орловского, Мценского, Залегощенского, Колпнянского и Сосковского районов.

ИА «Орелград»

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