Орел станет центром международного культурного форума

Современное состояние инфосферы учреждений культуры обсудят в Орле.

Орловский государственный институт культуры (ОГИК) анонсировал проведение V Международного студенческого научно-практического форума «Современное состояние инфосферы учреждений культуры». Мероприятие пройдет 24 марта 2022 года и будет посвящено 50-летию этого вуза. Форум будет организован на базе не только ОГИК, но и Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Целью форума заявлено содействие установлению контактов между студентами и аспирантами стран СНГ и Европы для обмена научными результатами и исследовательским опытом в области применения цифровых технологий в социальных институтах памяти и современных технологий управления документами. Задач поставлено гораздо больше. Одна из них — расширение научно-образовательного сотрудничества между учебными заведениями, где актуализированы студенческие исследования в области применения цифровых технологий.

В форуме примут участие студенты и аспиранты из разных стран, занимающиеся исследованиями в сфере образования, культуры, документоведения, архивоведения, информационных технологий, библиотековедения и истории. Рабочими языки конференции будут русский и английский. В рамках форума будут организованы секции и рабочие площадки, а также мастер-классы. Например, участники обсудят перспективы профессий информационной сферы, к числу которых, например, относятся документовед, менеджер информационных ресурсов, референт-аналитик и др. Одна из секций будет посвящена обмену передовым опытом в цифровую эпоху, другая – обсуждению нового поколения потребителей информации и новых подходов в работе с ними.

ИА «Орелград»