Орловских коммунальщиков просубсидируют

Власти Орловского района помогут деньгами предприятиям ЖКХ.

Власти Орловского муниципального округа утвердили порядок субсидирования организаций жилищно-коммунального комплекса. Последним будут помогать деньгами из казны, однако субсидирование будет проводиться по установленным правилам и критериям. А сами транши носят строго целевое назначение. В документе отмечено, что субсидии положены муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги тепло- и водоснабжения жителям Орловского района по регулируемым тарифам. Кроме того, у предприятий в пользовании должно находиться муниципальное имущество, закрепленное за ними администрацией округа.

Субсидии МУПам будут выдавать для возмещения части понесенных ими затрат. Например, за бюджетный счет будут частично компенсироваться расходы на капитальный ремонт инфраструктуры, в том числе теплотрасс и водопроводов. Также средства субсидий можно тратить на содержание и ремонт коммунальных объектов, признанных в установленном порядке бесхозяйными. В данном случае речь идет о брошенных водопроводах, газовых сетях и т.д., которые раньше состояли на балансе, например, ныне разорившихся организаций.

По закону, при отсутствии владельцев подобные объекты обязаны принимать на свой баланс местные власти. Следовательно, они должны финансировать все мероприятия, связанные с содержанием таких объектов. Отметим, что средства субсидий коммунальщики также смогут направлять на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (например, за газ или электроэнергию), и долгов по обязательным платежам, к примеру, налогам и сборам.

ИА «Орелград»