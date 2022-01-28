В Орле для гимназии 1796 года впервые разработали зоны охраны

Проект зон охраны согласовала государственная экспертиза.

В Орле впервые разработан проект зон охраны для объекта культурного наследия федерального значения «Здание гимназии», 1796 года постройки. Оно расположено в доме №3 по переулку Воскресенскому. Документация была разработана специалистами ЗАО «Горпроект» в 2021 году, а на днях появился акт государственной экспертизы. В целом эксперты признали проект соответствующим требованиям федерального законодательства. Установление зон охраны даст дополнительные гарантии самому памятнику, а также установит особые режимы использования здания и земли под ним.

Здание исторической гимназии в Орле получило свой статус на основании указа президента от 20 февраля 1995 года «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения». Его границы и режим использования территории ранее были утверждены приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. В настоящий момент установлена защитная зона на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

Согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского горсовета, земля, на которой расположен данный памятник, находится в территориальной зоне ОИ – «Зона исторического центра города». Отметим, что зона исторического центра города выделена для «обеспечения правовых условий формирования кварталов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения областного и городского уровня, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях смешанного назначения». Ввиду расположения здесь должны соблюдаться ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия, поэтому и разработан указанный проект.

Согласно исторической справке, данная гимназия была открыта 17 марта 1808 года (по старому стилю) в двухэтажном каменном здании на Гостиной площади в ходе преобразования главного народного училища, учрежденного в 1786 году. Строительство каменного здания для главного народного училища началось в 1794 году. Новое здание на Гостиной площади было открыто и освящено 24 сентября 1795 года. Первоначально гимназия функционировала как четырехклассное учебное заведение.

Обучение было рассчитано на «лиц мужского пола». С 1 августа 1833 года в гимназии был введен семилетний курс обучения, в августе 1876 года был открыт 8-й класс. В гимназии преподавались такие дисциплины, как русская грамматика, словесность, закон Божий, латинский, греческий, немецкий и французский языки, математика, история, география, логика, статистика, физика, философия, чистописание, рисование, черчение и др. При гимназии находилась фундаментальная библиотека для преподавателей и «ученическая» для гимназистов, действовали физический кабинет и кабинет естественных наук.

С 1835 года при гимназии был учрежден пансион «для облегчения родителей, не имеющих способов воспитывать детей дома», который содержался на средства представителей орловского дворянства и частных лиц. С 1842 года по август 1863 года пансион находился в здании гимназии. Затем ввиду недостатка помещений «приходящих» учеников, не имевших в Орле родителей и родственников, разместили на общих ученических квартирах по найму у частных лиц. В 1905 году на улице Карачевской для пансиона был построен дом на 100 человек.

Данное учебное заведение именовалось как Орловская гимназия. Вместе с тем, с 1871 по 1904 годы гимназию также именовали как «Орловская гражданская гимназия», «Орловская мужская гимназия», «Орловская губернская гимназия». В 1904 году гимназия была переименована в Орловскую 1-ю гимназию. В разное время в стенах этого всесословного среднего учебного заведения обучались такие выдающиеся деятели, как министр внутренних дел, председатель Совета министров, член Государственного совета Петр Столыпин, писатели Николай Лесков и Леонид Андреев, знаменитый полярник Русанов и многие другие.

ИА «Орелград»