В Орловской области есть лишь четыре легальных ломбарда

Уточнить легальность ломбарда можно в специальном реестре Банка России.

На территории Орловской области функционируют всего лишь четыре легальных ломбарда. Об этом сообщил управляющий орловским отделением Банка России Игорь Злобин.

«Обращаясь в ломбард, важно быть уверенным, что имеешь дело с легальной организацией, а не с мошенниками. Общение с нелегальными кредиторами может быть опасным. Например, они могут обманом убедить подписать договор купли-продажи, и тогда заемщик рискует навсегда попрощаться с залогом. Если организация работает легально, то она внесена в реестр Банка России. Так же не помешает проверить, нет ли организации, с которой вы собираетесь заключить договор, в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, который публикуется на сайте Банка России и ежедневно обновляется», – говорит заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.

Сообщается, что за три квартала прошлого года жители нашего региона заняли в ломбардах 27 миллионов рублей. Это на 15% меньше, чем за этот же период 2020 года. Уменьшилась не только общая сумма займов, но и количество заключенных контрактов.

ИА «Орелград»