За сутки 444 орловца заразились коронавирусной инфекцией

28.1.2022 | 12:32 Медицина, Новости

131 житель госпитализирован.

За прошедшие сутки в Орле выявлено 444 новых случая заражения COVID-19, 131 человек госпитализирован. Всего за время пандемии заразилось уже 76 221 человек

Выздоровело 85 человек, всего – 68 348.

Трое орловцев скончались, всего – 1 611.

В России заразилось 11 502 657 (+ 98 040) человек. Выздоровело 10 159 197 (+ 29 506) человек. Умерло 329 443 (+ 673) человек.

Сообщается также, что за сутки в России было госпитализировано 14 046 человек, зараженных коронавирусом.

ИА «Орелград»

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