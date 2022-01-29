Орел попросит Мишустина создать сеть семейных МФЦ

Создание таких центров предполагается по модели Орловской области.

Орловский облсовет народных депутатов подготовил обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по вопросу создания семейных многофункциональных центров. Орловские народные избранники напоминают в тексте, что важная социальная информация для семей зачастую находится в разрозненных источниках. Получить к ней доступ многим семьям, особенно попавшим в трудную жизненную ситуацию, бывает достаточно проблематично. Порой, им не хватает даже такой крайне важной для них информации, как получение льгот или других мер социальной поддержки.

«Данной категории граждан зачастую в условиях нехватки времени и экстренности ситуации приходится самостоятельно изучать структуру органов государственной власти и органов местного самоуправления, социальную инфраструктуру региона для того, чтобы получить необходимую государственную или муниципальную услугу», — говорится в тексте обращения.

Президентом Путиным в одном из посланий Федеральному Собранию была поставлена задача приблизить социальную помощь к человеку, чтобы ему не приходилось преодолевать бюрократические барьеры. В Орле считают, что создание сети семейных многофункциональных центров предоставления услуг поможет в решении этой задачи. А в качестве образца предлагается взять орловский опыт. Дело в том, что в мае 2021 года в Орловской области заработал проект «Семейный портал», который затем был преобразован в первый семейный МФЦ. Он предназначен для оказания комплексной помощи семьям с детьми по принципу «одного окна».

«На базе семейного МФЦ открыто окно МФЦ «Мои документы», — говорится в обращении. — Это позволяет семьям в одном месте в комфортной обстановке получить максимум услуг, в том числе оформить необходимые документы. Например, оформить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, информацию о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; подать заявления, документы, а также встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и др.».

Такой подход, отмечают в Орле, минимизирует моральные, материальные и временные издержки потребителей услуг, в связи с чем популярность семейного МФЦ постоянно растет. Только в Орле всего за несколько месяцев работы его посетили более 1000 человек. Финансирование проекта в 2021 году осуществлялось за счет субсидии из областного бюджета. Орловский облсовет предлагает распространить практику создания подобных семейных многофункциональных центров во всех регионах России и проработать механизм их финансирования за счет средств федерального бюджета.

ИА «Орелград»