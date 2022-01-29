Пять пешеходов погибли в Орле

Начальник отдела ГИБДД по городу Орлу озвучил статистику прошлого года.

В Орле начальник городского отдела ГИБДД Юрий Капустин провел итоговую пресс-конференцию, на которой озвучил показатели 2021 году. По его словам, всего на территории города за год было зарегистрировано 261 дорожно-транспортное происшествие, в результате чего 11 человек погибли и 330 получили ранения. Капустин особо отметил, что пятеро из 11-погибших – это пешеходы, попавшие под колеса автомобилей. Всего же в Орле в 2021 году было зарегистрировано 82 факта наезда транспорта на пешеходов. Капустин добавил, что в целом сотрудники городской ГИБДД выявили 2977 административных правонарушений в области дорожного движения.

«Важной темой, затронутой на пресс-конференции, стало состояние детского дорожно-транспортного травматизма, — сообщи в УМВД. — Эта проблема продолжает оставаться актуальной. Одним из приоритетных направлений деятельности является работа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма».

Тем не менее, статистика выглядит достаточно тревожной. Согласно ей, в Орле в минувшем году произошло 26 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате 28 детей получили ранения, погибших, к счастью, не было. Капустин сообщил, что сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ежедневно проводят с несовершеннолетними профилактические мероприятия.

«Одним из них стала ежегодная акция «Самая заметная школа», целью которой является использования светоотражающих элементов среди учащихся школ младшего, среднего и старшего звена и, как следствие, снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, — отметили в УМВД. — Стоит отметить, что все больше школ города набирают наибольшие проценты по ношению светоотражающих элементов. Это означает, что наши дети стали заметнее на дороге и относятся ответственно к ПДД».

ИА «Орелград»