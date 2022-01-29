В Орловской области свиньи вытесняют быков

Поголовье крупного рогатого скота в регионе сократилось почти на 18 процентов.

Орелстат обнародовал предварительные данные о состоянии дел в АПК региона. Согласно им, поголовье крупного рогатого скота (КРС) в 2021 году в Орловской области сократилось на 17,8 процента. По данным на 1 января 2022 года, в хозяйствах региона насчитывалось 115,3 тысячи голов КРС. При этом дойное стадо за год увеличилось – по сравнению с началом 2021 года коров в регионе стало больше на 6,8 процента, всего их насчитывается 34 тысячи голов.

На этом фоне куда как более позитивно выглядит статистика по другим направлениям животноводства. Особенно бурными темпами в Орловской области в последние годы развивается свиноводство. Всего в регионе на 1 января 2022 года было зарегистрировано 819,6 тысячи свиней, что на 38,3 процента больше, чем по состоянию на 1 января 2021 года. Поголовье коз и овец за минувший год выросло на 6,2 процента и достигло отметки в 3500 голов.

Также специалисты Орелстата подсчитали, что в 2021 году в Орловской области было произведено 224,7 тысячи тонна мяса – скота и птицы на убой. Данный показатель на 18,1 процента превысил уровень 2020 года. Производство молока выросло на 2,6 процента и составило 113,5 тысячи тонн. В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области в минувшем году было надоено по 6410 кг молока, что на 434 кг выше показателя предыдущего года. «Продуктивность коров увеличилась в двенадцати районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района — 9198 кг молока», — резюмирует Орелстат.

ИА «Орелград»