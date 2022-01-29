В орловском храме появился «электронный звонарь»

Техническое новшество уже опробовано в Иверском храме областной столицы.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Орле появилась удивительная новинка: в храме Иверской иконы Божией Матери установлена система автоматизированного колокольного звона. Как пояснили в митрополии, она в случае необходимости будет заменять человека, если «живой звонарь» по какой-то причине не сможет выполнить свою работу, или если такого работника в храме не найдется – в этом отношении Церковь испытывает определенный дефицит кадров.

Кстати, в начале 2000-х годов подобная система была установлена и в одном из храмов города Болхова, она стала одной из первых в стране в своем роде. «Электронного звонаря» для Иверского храма также разработали орловские инженеры. По словам благочинного храмов Центрального округа и настоятеля Иверского храма протоиерея Василия Иванова, это настоящее техническое чудо, которое помогает решить проблему нехватки кадров.

«Сегодня мало кто хочет учиться непростой и не очень прибыльной профессии звонаря, — сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Храм уже сталкивался с тем, что в период отпуска или болезни специалиста созывать прихожан на службы было некому. На помощь пришел «электронный звонарь». Автоматизированную систему разработали орловские специалисты. Иверский храм стал первой площадкой для реализации проекта».

Удобство заключается и в том, что управлять колокольным звоном очень просто. Для этого было разработано специальное приложение, которое устанавливается на смартфон. Грубо говоря, запустить колокола или остановить звон можно практически из любой точки мира простым нажатием кнопки. Сообщается также, что «электронный звонарь» способен воспроизводить колокольный звон для всех церковных служб и крестных ходов.

«По качеству исполнения канонических мелодий автоматика не уступает опытному специалисту, — уверяют в митрополии. — Кстати, колокола можно запрограммировать на звон в любое время, как будильник. Также можно задать силу и длительность удара колокола. А автономный аккумулятор обеспечит безотказность системы даже в условиях постоянных перебоев в электросети. Удивительно, но при всем этом сохраняется возможность ручного звона. Автоматика не заменяет, а дополняет живого сотрудника».

ИА «Орелград»