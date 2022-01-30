Начальник отдела ГИБДД рассказал о плохих дорогах в Орле

Более сотни административных дел было заведено на балансодержателей.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу, подполковник полиции Юрий Капустин в рамках итоговой пресс-конференции рассказал о результатах анализа причин дорожной аварийности. Как выяснилось, часть ДТП в городе в 2021 году произошла из-за ненадлежащего качества дорожных условий. Проведенный анализ позволил сотрудникам ГИБДД выявить наиболее аварийно-опасные участки на улицах Орла. Как сообщил Капустин, по инициативе городского отдела ГИБДД в Орле было организовано проведение мероприятий в рамках надзора за состоянием улично-дорожной сети, в том числе вблизи образовательных учреждений.

«По их результатам выдано 246 предписаний юридическим лицам на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети, — рассказал Юрий Капустин. — За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании улично-дорожной сети по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ составлено 119 административных материалов на юридических и должностных лиц. Внесено 145 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности».

По данным регионального УМВД, в целом по Орловской области в 2021 году недостатки в содержании улично-дорожной сети способствовали совершению 231 ДТП, в результате которых 17 человек погибли и 297 получили ранения различной степени тяжести. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД было выдано 471 представление и возбуждено 357 административных материалов. В органы прокуратуры была направлена 241 информация о ненадлежащем состоянии дорог, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – еще 282 таких справки. За неисполнение ранее выданных предписаний к административной ответственности за год было привлечено 43 должностных и юридических лица.

ИА «Орелград»