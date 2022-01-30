Недостроенные дома под Орлом решили пустить с молотка

Орловское правительство призвало расширить программу приватизации.

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение от правительства региона поступил проект внесения изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2022 год. Напомним, сам план был утвержден в конце 2021 года одновременно с версткой бюджета региона. Правительство предлагает его расширить. Согласно пояснительной записке к законопроекту, перечень объектов государственного имущества Орловской области, предложенных к приватизации в 2022 году, предлагается дополнить 13 объектами электросетевого хозяйства. Они будут внесены в качестве вклада в уставный капитал АО «Орелоблэнерго» — это один из видов приватизации.

В остальных случаях в рамках приватизации объекты предполагается продать. В частности, чиновники просят депутатов согласовать внесение в план девяти объектов незавершенного строительства, расположенных в деревне Малая Куликовка Большекуликовского сельского поселения Орловского района. Речь идет о недостроенных домах коттеджного типа, возведением которых занималось АО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация». В связи с ликвидацией этой компании недострои были приняты в государственную собственность Орловской области, а теперь власти предлагают пустить их с молотка.

Кроме того, план приватизации предполагается дополнить двумя ветеринарными участками, изъятыми в состав казны Орловской области у бюджетного учреждения «Кромская районная станция по борьбе с болезнями животных». Из проекта документа следует, что вышеперечисленное имущество подлежит приватизации на электронных торгах. «В настоящем законопроекте отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции», — отмечено в пояснительной записке правительства региона.

ИА «Орелград»