Орловской земле причинили многомиллионный вред

Эксперты оценили объемы земельных нарушений в Орловской области.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвело итоги работы за 2021 год. Как сообщила пресс-служба этого ведомства, информация была озвучена в дистанционном режиме. Основной доклад представил руководитель управления Евгений Черный. В частности, он рассказал о результатах контрольно-надзорной деятельности в сфере государственного земельного надзора. За прошедший год на территории Орловской области сотрудниками ведомства было проведено 404 таких мероприятия. Для сравнения, в Курской области их было 462.

В целом на территории двух регионов было обследовано 65 861 га земли, в том числе 32 676 га – на Орловщине. Было выявлено 760 правонарушений, а общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 11,979 миллиона рублей. Вред, причиненный почвам, по материалам 2021 года эксперты оценили в 175,623 миллиона рублей. В ТУ Россельхознадзора отмечают, что выявление нарушений, связанных с порчей плодородного слоя почвы, является очень важным направлением в работе.

«Основной причиной таких нарушений является захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления, а также выявление несанкционированных карьеров, — сообщает пресс-служба ведомства. — Всего было установлено 15 несанкционированных свалок (непосредственно в Орловской области — 7) на площади 58,98 га и 14 карьеров (в Орловской области — 6) на площади 12,5 га. Ликвидировано 9 мест захламления (в Орловской области – 4) на площади 47,89 га».

Также сообщается, что в 2021 году на территории двух областей было выявлено более 16 075 га неиспользуемых земель, в том числе в Орловской области — 9356 га. Из них было вовлечено в оборот 9662 га (в Орловской области — 5474 га). Остальные площади, как говорят специалисты, «охвачены предписаниями об устранении выявленных нарушений».

ИА «Орелград»