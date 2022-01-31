Более 12 тысяч человек навсегда покинули Орловскую область

В регионе зафиксировано отрицательное сальдо миграции.

В Орловской области в минувшем году сложилось отрицательное сальдо в сфере миграции населения. Это означает, что количество граждан, покинувших регион в связи с переездом на постоянное место жительства в другие субъекты РФ, превысило количество тех, кто решил стать жителем Орловской области. Тенденция является тревожной, так как в предыдущие годы естественная убыль населения в регионе компенсировалась как раз за счет притока мигрантов. Теперь же наблюдается ситуация, при которой отток населения стал еще одним фактором, ухудшающим демографическое положение.

По данным Орелстата, в целом за январь-ноябрь 2021 года в Орловскую область прибыло 12 162 человека, а убыло из нее 13 044 человека. Таким образом, отрицательное сальдо составило 882 человека. При этом в пределах России оно составило 2124 человека. Статистики подсчитали, что и других регионов на постоянное место жительства в Орловскую область прибыло 10 272 человека, а убыло – 12 396 человек. Отрицательный баланс мог быть еще большим, но положение немного выправила международная миграция. Здесь, напротив, наблюдается положительное сальдо – из-за рубежа на Орловщину прибыло на 1242 человека больше, чем уехало за границу.

Тем временем, в УМВД России по Орловской области озвучили результаты реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Сообщается, что в прошедшем году по вопросам миграции поступило 117 заявлений на участие в этой программе. Было принято 82 решения о выдаче свидетельства. По состоянию на 1 января 2022 года в управлении по вопросам миграции регионального УМВД были зарегистрированы и поставлены на учет 82 участника указанной программы и 78 членов их семей. В целом же в отчетном периоде подразделениями по вопросам миграции было оказано более 200 тысяч государственных услуг.

ИА «Орелград»