Бум самозанятости зафиксирован на Орловщине

Всего за год количество самозанятых в регионе выросло в 2,6 раза.

Как сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 января 2022 года в налоговых органах региона на учете состояло 16 695 простых граждан, зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. В народе таких людей называют самозанятыми. В областной налоговой службе подчеркивают, что годом ранее в Орловской области на учете состояли 6375 самозанятых граждан, то есть всего за один год их количество увеличилось более чем на 10 тысяч человек.

«Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» был введен в Орловской области с 1 июля 2020 года, — напоминают в УФНС. — Им могут воспользоваться физические лица и предприниматели, которые самостоятельно оказывают услуги или реализуют продукцию собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год».

Кроме того, физические лица и индивидуальные предприниматели, ставшие самозанятыми, могут платить с доходов налог по льготной ставке в размере 4 или 6 процентов. Вероятно, это и привлекает граждан. К тому же оформление в качестве самозанятого позволяет легализовать свою работу и избежать штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Напомним, что только в Орле за 2021 год количество самозанятых выросло на 5573 человека и составило на начало текущего года 8575 человек. Поступления по налогу на профессиональный доход за год в Орле составили 21,2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»