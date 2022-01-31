В Орле не признали пандемию уважительной причиной для неуплаты алиментов

Алиментщик из Орловской области не сумел добиться снисхождения от суда.

Любопытное уголовное дело в апелляции рассмотрел Орловский областной суд. Жалобу на ранее вынесенный приговор Ливенского районного суда подал житель Орловской области, признанный виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Судом первой инстанции ему было назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арестовали его прямо в зале суда.

По приговору суда мужчина был признан виновным в неуплате без уважительных причин алиментов в период с декабря 2020 года по середину мая 2021 года. В своей апелляционной жалобе осужденный ставил вопрос об изменении приговора, ссылаясь на ряд оправдывающих, по его мнению, обстоятельств. В частности, он просил смягчить назначенное наказание в связи с тем, что пандемия новой коронавирусной инфекции не позволяла ему обратиться в местный центр занятости населения. Мужчина заявил, что не знал о возможности предварительной записи для поиска работы с помощью государственной службы занятости.

Возражения на это представил гособвинитель, который просил оставить апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения. Изучив представленные доводы, суд указал, что не обращение в центр занятости по причине распространения новой коронавирусной инфекции не свидетельствует об уважительности причин неуплаты алиментов на содержание ребенка, не влияет на законность приговора и не влечет его отмену или изменение. В связи с этим приговор был оставлен без изменения и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»